«Наш аксакал»: Стас Пьеха поздравил бабушку с днем рождения архивной записью

Стас Пьеха показал редкие архивные кадры с бабушкой в честь 89-летия артистки

Запись телевизионного интервью 1986 года народной артистки СССР Эдиты Пьехи опубликовал ее внук Стас Пьеха, поздравляя бабушку с днем рождения. Архивные кадры он выложил в Instagram*.

В ходе интервью артистка представила внука «как своего любимого мужчину, которому готова простить все». Записью 40-летней давности Стас Пьеха поздравил бабушку с 89-м днем рождения,

«Наш аксакал, мудрость, опыт, гордость, история и сила! Дорогая Бабон (Бабулевич, Дита), живи и радуйся каждому дню на радость нам!» — подписал он обращение к Эдите Пьехе.

Певец добавил, что до сих пор носит ее фамилию с гордостью и ответственностью.

Народная артистка Эдита Пьеха вошла в десятку самых популярных артистов советской эстрады у современных россиян. Такие данные привел сервис «Кион Музыка». Авторы исследования подчеркнули, что в последнее время число слушателей песен артистки значительно прибавилось.

Лидерами рейтинга стали Муслим Магомаев, Лев Лещенко и Анна Герман.

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