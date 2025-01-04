Народ ахнул. Агузарова сильно поправилась, изменившись до неузнаваемости

Поклонники певицы Жанны Агузаровой обратили внимание, что она сильно располнела, когда их любимая артистка появилась на новогоднем шоу Андрея Малахова. Об этом сообщил сайт Kp.ru .

Бывшая солистка группы «Браво» появилась на шоу в экстравагантном наряде, удивив поклонников внешним видом. Они заметили, что она сильно располнела в талии, причем выпирающий живот оказалось невозможно скрыть.

Певица надела леопардовые лосины и бюстгальтер, набросила на плечи укороченную черную куртку. Образ завершили розовые волосы до плеч и оригинальные украшения на шее.

В последнее время Агузарова редко появляется на публике и на телевидении давно не снимается. Но на этот раз артистка сделала исключение ради Малахова, так эффектно появившись в эфире новогодних «Песен от всей души» на канале «Россия 1», что при ее виде «народ ахнул». Но публика не перестала восхищаться Агузаровой.

Ранее журналисты предположили, что состояние здоровья Агузаровой ухудшилось из-за большого количества пластических операций, поэтому она перестала выступать на новогодних корпоративах и появляться в свете.