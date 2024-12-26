Жанна Агузарова отказалась появляться на публике

По данным журналистов, артистка не планирует возвращаться в Россию на Новый год. Агентства не хотят работать с ней из-за нестабильного состояния. В последние годы у звезды и так было мало проектов, но теперь ситуация усугубилась.

Как отметили представители и организаторы агентств, Агузарова стала совсем «неадекватной». Особенно их возмутил случай с одним из заказчиков, который согласился заплатить двойной гонорар за ее выступление — шесть миллионов рублей. Певица готова была выступить, но отказалась в последний момент. Причины своего решения не озвучила.

По мнению журналистов, нежелание Агузаровой выходить на публику и петь на новогодних корпоративах связано с состоянием ее здоровья, которое ухудшилось из-за большого количества пластических операций. По словам близких, артистка даже перестала общаться со своим продюсером.

В июне этого года выступление Агузаровой на музыкальной премии МУЗ-ТВ закончилось скандалом. Ее номер вырезали из-за технических проблем с освещением и графикой.