«Наряд пасхального кролика»: хейтеры атаковали актрису Лили Коллинз за выбор костюма

Вышедшая в свет в желтом костюме актриса Лили Коллинз попала под атаку хейтеров

Звезда сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз привлекла всеобщее внимание своим ярким желтым нарядом с фиолетовыми туфлями на закрытой части автодрома Монако в преддверии очередного этапа гонки «Формулы-1». Как сообщила газета Daily Mail , актрису сопровождали операторы, которые вели съемку для очередного проекта.

Во время перерыва Коллинз подошла в гонщику команды Cadillac Серхио Пересу, с которым мило пообщалась, а после начала позировать для окруживших их фотографов.

Ярко-желтый двубортный блейзер и ультракороткие шорты такого же цвета в сочетании с фиолетовыми туфлями на шпильке понравились не всем читателям британского издания.

«Желтое платье и фиолетовые туфли на каблуках! Это часть ее наряда пасхального кролика?» — написал один из поборников стиля.

Другие критики подчеркнули, что у актрисы аномально длинная шея: непонятно, как она может держать голову без бандажа. Еще один хейтер отметил худобу Коллинз и заявил, что она не ела по меньшей мере три года.

Нашлись у актрисы и защитники, которые предложили критикующим ее вид посмотреть на себя.

«Абсолютно идеальные люди выражают презрение и осуждение женщинам в глазах общественности, чтобы чувствовать себя лучше», — написал один из сторонников Коллинз.

В конце мая российская балерина Анастасия Волочкова поставила на место хейтеров, обвинивших ее в злоупотреблении спиртным. Она заявила, что всем своим критикам желает пройти по ее пути и выжить, перенеся тяготы и невзгоды, и только после этого она поинтересуется их мнением.