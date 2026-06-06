«Наряд пасхального кролика»: хейтеры атаковали актрису Лили Коллинз за выбор костюма
Вышедшая в свет в желтом костюме актриса Лили Коллинз попала под атаку хейтеров
Звезда сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз привлекла всеобщее внимание своим ярким желтым нарядом с фиолетовыми туфлями на закрытой части автодрома Монако в преддверии очередного этапа гонки «Формулы-1». Как сообщила газета Daily Mail, актрису сопровождали операторы, которые вели съемку для очередного проекта.
Во время перерыва Коллинз подошла в гонщику команды Cadillac Серхио Пересу, с которым мило пообщалась, а после начала позировать для окруживших их фотографов.
Ярко-желтый двубортный блейзер и ультракороткие шорты такого же цвета в сочетании с фиолетовыми туфлями на шпильке понравились не всем читателям британского издания.
«Желтое платье и фиолетовые туфли на каблуках! Это часть ее наряда пасхального кролика?» — написал один из поборников стиля.
Другие критики подчеркнули, что у актрисы аномально длинная шея: непонятно, как она может держать голову без бандажа. Еще один хейтер отметил худобу Коллинз и заявил, что она не ела по меньшей мере три года.
Нашлись у актрисы и защитники, которые предложили критикующим ее вид посмотреть на себя.
«Абсолютно идеальные люди выражают презрение и осуждение женщинам в глазах общественности, чтобы чувствовать себя лучше», — написал один из сторонников Коллинз.
В конце мая российская балерина Анастасия Волочкова поставила на место хейтеров, обвинивших ее в злоупотреблении спиртным. Она заявила, что всем своим критикам желает пройти по ее пути и выжить, перенеся тяготы и невзгоды, и только после этого она поинтересуется их мнением.