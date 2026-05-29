Волочкова ответила критикам после обвинений в злоупотреблении спиртным

Известная балерина Анастасия Волочкова столкнулась с волной критики после последнего выступления. Ее обвинили в злоупотреблении алкоголем и призвали пересмотреть свои привычки. В беседе с Общественной службой новостей Волочкова заявила, что продолжает работать, несмотря на недавнюю тяжелую операцию и отсутствие поддержки со стороны близких.

Она подчеркнула, что своим трудом заслужила все регалии и не обязана никому отчитываться.

«Я всем давно все доказала — кто я и что я! Пусть все хейтеры сначала мой путь пройдут и выживут, а потом я с ними сяду за один стол и спрошу: каково было жить жизнью Волочковой?» — сказала экс-прима Большого театра.