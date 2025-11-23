Напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре австралийца депортировали

Власти Сингапура выслали из страны австралийца, напавшего на американскую певицу Ариану Гранде. Об этом сообщил местный телеканал CNA со ссылкой на управление иммиграции и пограничного контроля.

«Джонсон Вэнь был депортирован в Австралию 23 ноября, ему запрещен повторный въезд в Сингапур», — уточнили в материале.

На прошлой неделе во время премьерного показа фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» на актрису набросился 25-летний молодой человек. Он миновал охрану, перепрыгнув ограждение. До решения о депортации суд Сингапура держал иностранца в тюрьме девять дней.

В центре Петербурга незнакомец напал на звезду «Сумерек» Джастина Чона. Американский актер ответил на удары агрессора силой. Некоторые подписчики начали распространять слухи, что конфликт начал сам Чон.