Напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре австралийца депортировали
CNA: австралийца, схватившего Ариану Гранде на премьере, выслали из Сингапура
Власти Сингапура выслали из страны австралийца, напавшего на американскую певицу Ариану Гранде. Об этом сообщил местный телеканал CNA со ссылкой на управление иммиграции и пограничного контроля.
«Джонсон Вэнь был депортирован в Австралию 23 ноября, ему запрещен повторный въезд в Сингапур», — уточнили в материале.
На прошлой неделе во время премьерного показа фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» на актрису набросился 25-летний молодой человек. Он миновал охрану, перепрыгнув ограждение. До решения о депортации суд Сингапура держал иностранца в тюрьме девять дней.
