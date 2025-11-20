В центре Петербурга напали на звезду «Сумерек» Джастина Чона

Звезда «Сумерек» Джастин Чон подрался с незнакомцем на улице Восстания в Санкт-Петербурге. Об этом в Telegram-канале сообщила его жена Александра, опубликовавшая скриншот переписки.

Американский актер рассказал, что шел в наушниках, когда какой-то похожий начал на него кричать.

«Я его игнорировал, он продолжал идти за мной, так что в конце концов я повернулся и сказал: „Я не русский, я не понимаю, что ты говоришь“», — написал Чон.

После этого незнакомец толкнул его в спину. Чон бросил рюкзак и вступил в драку с нападавшим, но вскоре их разняла группа мужчин. Они удержали дебошира, чтобы актер смог уйти.

Он рассказал жене, что с ним все в порядке. Нападавший не смог ударить актера по лицу, а пальто Чона смягчило удары, когда агрессор его бил по телу.

Александра Чон после произошедшего переименовала свой Telegram-канал из-за подписчиков, начавших распространять сплетни, что драку начал именно актер.

Джастин Чон, сыгравший в киносаге одноклассника Беллы Эрика, женился на российской модели Саше Егоровой в октябре 2014 года. Они познакомились в Гонконге, у них двое детей.