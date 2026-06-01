«Налупениться и поспать». Бабкина раскрыла секрет своей бодрости

Народная артистка России Надежда Бабкина в свои 76 лет поражает энергией и бодростью. Своими секретами она поделилась с mk.ru .

Бабкина рассказала, что для сохранения молодости и энергии она не делает ничего особенного. Секрет бодрого состояния — любовь ко всему окружающему, заявила артистка.

Певица также призналась, что иногда позволяет себе вольности: поздний ужин или конфету перед сном. Для нее это один из способов восстановиться после напряженного рабочего дня.

«По-разному бывает. Иногда хочется налупениться всего от души вечером — и поспать. А на ночь могу и конфетку съесть», — говорит собеседница, улыбаясь.

Бабкина также призвала не жаловаться, а если что-то происходит, то искать причину в себе. Хоть это не всегда приятно, резюмировала артистка.

Президент России Владимир Путин 22 мая вручил Надежде Бабкиной орден «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в развитие культуры и искусства, а также за многолетнюю деятельность.