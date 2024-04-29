Кологривый задолжал налоговой почти полтора миллиона рублей | 360°

Знаменитости 29 апреля 2024, 16:55 Кологривый задолжал налоговой почти полтора миллиона рублей Shot: у Никиты Кологривого накопился долг по налогам в размере 1,4 млн рублей РИА «Новости»

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Актер Никита Кологривый не заплатил налоги на сумму примерно 1,4 миллиона рублей. ФНС направила артисту уведомление о долге, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, представители налоговой службы предупредили Кологривого о последствиях в случае неуплаты долга. Артист может получить штраф в размере 20% от суммы неоплаченного налога, запрет на выезд за рубеж, а также приставы смогут арестовать его банковские счета.

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Shot напомнил, что актер не скрывает наличие долгов. В одном из интервью он рассказал, что не умеет обращаться с деньгами. По словам Кологривого, его не интересуют сбережения.

«Я деньги быстро раздаю всем, быстро их трачу, боюсь я их. Их у меня никогда не было, я не знаю, что с ними делать. Они у меня как огонь в руках, не умею копить и откладывать», — признался артист.

Актер Никита Кологривый сыграет главную роль в романтической комедии «Любовь зла». Он предстанет в образе вора-домушника Максима, который должен преступникам много денег.