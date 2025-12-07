Налоговая закрыла одну из компаний Киркорова

Налоговая служба закрыла одну из компаний известного певца Филлипа Киркорова, счета фирмы заблокировали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на юридические документы.

Согласно данным источника, в июне 2025 года налоговая приняла решение об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений о нем.

Также из-за непредставления налоговой декларации компании заблокировали банковские счета. Против фирмы завели три исполнительных производства. Одно из них относится к взысканию государственной пошлины, два остальных — взысканий имущественного характера в пользу юридических и физических лиц.

Общая сумма взысканий с организации Киркорова достигла 68,2 тысячи рублей.

Ранее представители Надежды Бабкиной в беседе с 360.ru назвали мифом слух о потере права на товарный знак народной артистки.