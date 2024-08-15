Налоговая заблокировала счета компании солиста Uma2rman

Shot: ФНС заблокировала счета компании солиста Uma2rman Кристовского

Фото: РИА «Новости»

Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании солиста Uma2rman Владимира Кристовского из-за неоплаченных налогов на сумму около 400 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника канала, музыкант учредил компанию ООО «Ума» в 2022 году с планами открыть кафе, но позже отказался от этой идеи. Компанию при этом артист закрывать не стал. В результате образовался долг в 390 тысяч рублей, а декларации в ФНС владелец ИП не подал вовремя.

Сейчас 48-летний Кристовский гастролирует по России со своей группой и не планирует заниматься ресторанным бизнесом, уточнил Shot.

В апреле на Кристовского подали в суд с требованием вернуть долг за корпоративную связь для кафе, которое исполнитель так и не открыл.

Ранее ФНС заблокировала счета певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) после концерта в Красноярске. Причиной блокировки стал долг певицы перед налоговой в размере 262,817 тысячи рублей.

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