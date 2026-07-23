Налоговая разблокировала счета Полины Лурье

Счета Полины Лурье были временно заблокированы из-за неактуальной информации в личном кабинете, сейчас все блокировки сняли. Об этом сообщила 360.ru адвокат женщины Светлана Свириденко.

Юрист рассказала, что Лурье, купившая квартиру у певицы Ларисы Долиной, прописалась в новом жилье в Хамовниках, но информация о ее месте жительства в личном кабинете налоговой инспекции осталась прежней. Из-за этого декларацию сначала подали не в тот налоговый орган.

Позже в ситуации разобрались, документы направили по верному адресу. Поскольку налоги были своевременно уплачены, счета незамедлительно разблокировали.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Лурье продает квартиру, за которую судилась с Долиной. Свириденко опровергла эти слухи и сказала, что продажа не планируется.