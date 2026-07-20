Адвокат Лурье Свириденко опровергла информацию о продаже бывшей квартиры Долиной

Информация о намерении Полины Лурье, купившей квартиру у певицы Ларисы Долиной, продать жилище — фейк. Сведения опровергла адвокат женщины Светлана Свириденко в беседе с 360.ru.

«Ничего не продает. Информация не знаю, откуда появилась», — сказала она.

Ранее в Сети появились данные, что Лурье выставляет на продажу ту самую квартиру в Хамовниках, из-за которой почти год судилась с Долиной. Начальная цена громкого объекта в московском сегменте жилья — от 200 миллионов рублей.

Певица продала квартиру Лурье за 112 миллионов рублей под влиянием мошенников. Она попыталась оспорить сделку, но в декабре прошлого года Мосгорсуд постановил выселить звезду. История получила широкий общественный резонанс и даже породила в СМИ такие термины, как «эффект Долиной».

Ранее Долина записала песню, в которой сравнила обрушившийся на нее хейт с распятием.