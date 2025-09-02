Меладзе уже не помогает? Как Вера Брежнева зарабатывает после развода и бегства из России

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева (Галушка), сбежавшая из России в 2022 году, так и не смогла наладить за рубежом сольную карьеру. Некогда популярная 43-летняя артистка стала раздеваться на камеру.

Развод Брежневой с Меладзе

В октябре 2023 года Вера Брежнева и Константин Меладзе сообщили о своем разводе. Но слухи об их разрыве распространились почти сразу после того, как они осели за границей. Поговаривали, что супруги много ругались и поняли, что абсолютно разные люди.

Согласно одной из версий, Меладзе не хотел открыто выступать против России и критиковать спецоперацию, в то время как его возлюбленная публично осудила действия российских властей и заняла сторону Украины.

Также ходили слухи, что Брежнева сама бросила композитора, но в эту версию мало кто верит. Ведь именно Константин сделал из Веры звезду и написал ей множество хитов. Брежнева часто вспоминает бывшего мужа.

«Двадцать два года назад эта сочная булочка вошла в легендарную группу, благодаря блестящему Константину Меладзе, считавшему ее талантом и давая ей шанс проявить себя», — писала артистка в личном блоге под своим архивным фото.

Поклонники утверждают, что после развода у Веры быстро кончились все сбережения. Константин якобы выручал бывшую жену, но потом перестал это делать.