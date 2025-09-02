Меладзе уже не помогает? Как Вера Брежнева зарабатывает после развода и бегства из России
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева (Галушка), сбежавшая из России в 2022 году, так и не смогла наладить за рубежом сольную карьеру. Некогда популярная 43-летняя артистка стала раздеваться на камеру.
Развод Брежневой с Меладзе
В октябре 2023 года Вера Брежнева и Константин Меладзе сообщили о своем разводе. Но слухи об их разрыве распространились почти сразу после того, как они осели за границей. Поговаривали, что супруги много ругались и поняли, что абсолютно разные люди.
Согласно одной из версий, Меладзе не хотел открыто выступать против России и критиковать спецоперацию, в то время как его возлюбленная публично осудила действия российских властей и заняла сторону Украины.
Также ходили слухи, что Брежнева сама бросила композитора, но в эту версию мало кто верит. Ведь именно Константин сделал из Веры звезду и написал ей множество хитов. Брежнева часто вспоминает бывшего мужа.
«Двадцать два года назад эта сочная булочка вошла в легендарную группу, благодаря блестящему Константину Меладзе, считавшему ее талантом и давая ей шанс проявить себя», — писала артистка в личном блоге под своим архивным фото.
Поклонники утверждают, что после развода у Веры быстро кончились все сбережения. Константин якобы выручал бывшую жену, но потом перестал это делать.
Попытки заработать в России и на Украине
В 2022-м Брежнева демонстративно объявила об отказе от своего псевдонима и резко запела на мове, хотя публика не оценила такой «жест». На выступлениях певица часто ошибалась в ударениях, при этом она убеждала поклонников, что напрочь забыла русский язык.
Украинцы не смогли простить Вере тот факт, что она долго жила и работала в России. Тогда артистка решила вернуться на «родину», публично отказавшись от украинских песен.
«В Россию она может приехать за гонорар не меньше 6-10 миллионов рублей. Это на 100%, потому что до этого, пока она в скандал не встряла, она зарабатывала довольно-таки хорошие гонорары, как у Филиппа Киркорова», — рассказал сайту «Страсти» продюсер и директор артиста Пьера Нарцисса Сергей Дворцов.
Пользователи Сети быстро припомнили Брежневой ее русофобские высказывания.
«Меладзе уже не помогает, вспомнила о России-кормилице;
«Всему есть предел. Пора бы уже определиться с кем она»;
«Когда же от России отвяжутся все эти пиявки».
В 2025 году Брежнева решила попытать удачи в СНГ и анонсировала концерты в Узбекистане и Казахстане — но и там ей были не рады.
Чем сейчас зарабатывает Брежнева
Летом в соцсетях Брежневой стали появляться «горячие фото». Звезда стала приходить на вечеринки в откровенных нарядах. В июле Вера посетила модный показ в Париже и вышла в свет в белом плаще с глубоким декольте без бюстгальтера, сообщил 5-tv.ru.
Затем исполнительница устроила откровенную фотосессию. Она позировала в обтягивающем черном платье с вырезом на спине, который частично обнажил ее грудь. На этом певица не остановилась — она все чаще публикует откровенные снимки с оголенной грудью, отфотошопленным животом и позирует в кадре в мини-платье и прозрачных топах.
Брежнева и раньше раздевалась на камеру. Например, в 2021 году она исполняла хиты в практически обнаженном виде. Тогда Вера вышла на сцену в платье из замысловатых кружев, которые едва прикрывали ее грудь и промежность.