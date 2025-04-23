Найденная в лесу актриса Софи Найвайд была беременная

Актриса Софи Найвайд на момент своей смерти была беременна. Девушка скончалась 14 апреля, сообщило издание People.

Тело артистки нашли в лесу в Вермонте примерно в 40 километрах от ее дома. По словам источника издания, погибшая находилась на ранней стадии беременности.

Департамент здравоохранения штата пока официальных комментариев не давал. Причины смерти актрисы устанавливаются.

Мать Софи Найвайд не исключила, что ее дочь употребляла наркотики. Кроме того, девушка могла решить наложить на себя руки.

Актриса кино и сериалов умерла незадолго до своего 25-летия. Софи дебютировала в мелодраме «Белла», когда ей было шесть лет. В фильмографии Софи Найвайд такие известные проекты, как «Тайный знак», «Ной», «Закон и порядок» и другие.