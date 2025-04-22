Актриса сериала «Закон и порядок» Софи Найвайд умерла в 24 года

Актриса Софи Найвайд умерла в 24 года. Точная причина ее смерти не называется, сообщило издание People.

По словам родственников, Софи предпочитала заниматься самолечением. К тому же, ей было трудно справиться «со всеми травмами и стыдом, которые она держала внутри».

«Софи часто говорила, что справится с этим сама, и была вынуждена отказаться от лечения, которое могло бы спасти ей жизнь», — отметили в публикации.

Помимо карьеры в кино девушка много писала и рисовала. Большую часть своих работ она посвятила глубине души и боли.

Семья Найвайд попросила поклонников не присылать цветов и подарков, а сделать пожертвование в «Национальную сеть по борьбе с изнасилованиями, жестоким обращением и инцестом».

Актриса Софи Найвайд прославилась детскими ролями, к своим 10 годам она успела сыграть в семи картинах. Дебют Софи состоялся в фильме «Белла», также ее запомнили по роли в сериале «Закон и порядок». В последний раз Найвайд появилась на экране в 2015 году.