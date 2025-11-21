Найден тайный дневник Нонны Мордюковой

Нонна Мордюкова написала в своем дневнике, что Тихонов винил ее в болезни сына

Советская актриса Нонна Мордюкова всю жизнь вела дневник, но о нем мало кто знал. После ее смерти близкие начали заниматься архивами и обнаружили его, о чем стало известно в эфире программы Андрея Малахова «Малахов» , посвященной столетию артистки.

Племянница актрисы Юлия Харламова раскрыла, о чем та писала в своем тайном дневнике. Мордюкова в своих заметках упоминала, как лечила сына, платила за него алименты, бралась за любую работу, переживала за него и пыталась найти ответ на вопрос, что же разрушило их жизнь. Владимир страдал от зависимости.

«Он болен полинаркоманией без единого шанса. Короче, скоро он умрет», — писала Мордюкова.

В своих записях артистка жаловалась и на мужа — актера Вячеслава Тихонова, который винил ее в болезни сына. Мордюкова признавалась, что у нее никогда не было плеча, на котором она бы смогла выплакаться.

Тихонов умер в 1990 году. По мнению актрисы Ларисы Лужиной, Мордюкова и Тихонов недолюбили сына. Владимира, который тоже стал актером, угнетало, что его берут только из-за звездных родителей.

По словам певца Юлиана, актриса практически перестала вести дневник после смерти своего сына.

Народную артистку Нонну Мордюкову считали сильной женщиной, прямой и резкой, но в браке с Тихоновым она счастливой не была. Говорила, что он ее не любил. Пара развелась после смерти матери актрисы.