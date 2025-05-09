Награжден медалями. Дуров в День Победы рассказал о своем деде-фронтовике

Основатель Telegram Павел Дуров поздравил пользователей мессенджера с Днем Победы и поучаствовал в акции «Бессмертный полк». Он поделился историей о своем дедушке-фронтовике.

«С Днем Победы! 90 лет назад мой дед, Семен Туляков, был призван на военную службу и прошел и Зимнюю, и Великую Отечественную войну», — написал предприниматель.

Дуров отметил, что его родственник командовал взводом и был лейтенантом. Он сообщил, что получил те же звания 20 лет назад на военной кафедре СПбГУ.

Дедушка основателя Telegram награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», а также орденами Отечественной войны I и II степени и наградой «Красная Звезда».

Ранее президент России Владимир Путин пообщался с ветеранами ВОВ на параде Победы в Москве. Старейшему из них исполнилось 102 года.