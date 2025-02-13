«Наглое вранье терпеть не буду». Бузова ответила Ладе Дэнс на обвинения в краже хита

Лада Дэнс еще в 2023 году утверждала, что у Ольги Бузовой есть право исполнять ее хит Baby tonight, в краже прав на которых теперь вдруг обвинила певицу. Об этом напомнила сама Бузова в Telegram-канале .

«Про меня говорят разное на протяжении 20 лет. На многое и многих я научилась не обращать внимание. Но наглое вранье терпеть не буду», — заявила артистка.

Исполнительница хита «Мало половин» напомнила, что два года назад сама Дэнс признавала, что у Ольги есть право перепевать песню Baby tonight. Кроме того, Лада никогда не была правообладателем композиции, поскольку не является ее автором.

Бузова предположила, что своими публичными претензиями певица решила просто напомнить о себе аудитории за счет ее имени.

Ранее Ольга Бузова высказалась о случившемся с бывшим мужем Анны Седоковой Янисом Тиммой. Она осудила коллег по цеху, которые обсуждают гибель спортсмена.