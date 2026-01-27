Нагиев купил элитные апартаменты в пятизвездочном отеле Дубая

Mash: Нагиев купил апартаменты в Дубае за 300 миллионов рублей

Актер Дмитрий Нагиев приобрел роскошные апартаменты в пятизвездочном отеле Kempinski Palm Jumeirah в Дубае стоимостью более 300 миллионов рублей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

Нагиев принял решение о покупке недвижимости в ОАЭ после начала специальной военной операции. Он выбрал резиденцию в престижном отеле, расположенном на искусственном острове Пальма Джумейра. Рядом находятся набережная длиной 11 километров, аквапарк Aquaventure и смотровые площадки с видом на залив.

«В оформлении сделки помогла местная риелторская контора — за скидку и спецпредложение актер снялся в двух эксклюзивных интервью», — указали в публикации.

Дополнительные расходы составили 4% от стоимости в виде регистрационного сбора, около 12 тысяч рублей за документ о праве собственности и еще 85 тысяч за перевод прав. Апартаменты артист купил у частного собственника: застройщик распродал все объекты еще на этапе строительства.

В собственность Нагиева перешли апартаменты с тремя спальнями, дизайнерским ремонтом и мебелью итальянского бренда. В комплексе есть частный пляж, бассейн, консьерж-сервис и охрана. При этом владельцы пользуются общим холлом, бассейном и рестораном с постояльцами отеля.

В декабре Нагиев едва не оказался в списке иностранных агентов за неаккуратное высказывание на премьере фильма «Елки-12». Курский депутат Гулиев попросил проверить актера.