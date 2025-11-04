«Надо руки оторвать». Сына Костенко и Тарасова срочно положили в больницу

Младший ребенок футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко попал в больницу из-за последствий ротавируса. Родители впервые столкнулись с этой болезнью и ненавистью интернет-подписчиков, сообщил StarHit .

После развода с телеведущей Ольгой Бузовой спортсмен обзавелся четырьмя детьми. Самый младший подхватил ротавирус, который привел к сильному обезвоживанию и госпитализации. Костенко показала в соцсетях фото из больницы, а потом пожаловалась подписчикам на критику.

«Многие умничают, но… Мы впервые столкнулись с ротавирусом. <…> Мне прилетело сообщение из серии: „Все от питания. Папе и маме надо руки оторвать за то, что дают пить всякую бяку“. <…> Я знатно обалдела в моменте», — рассказала она.

По мнению Костенко, женщина хотела порадоваться чужому горю. Ее удивило, что вместо предложения помочь она пристыдила родителей.

В семье Тарасова произошла еще одна неприятность. Мошенники обманули его мать на шесть миллионов рублей.