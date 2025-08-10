«Держали под гипнозом». Мошенники обманули мать футболиста Тарасова на 6 млн рублей

Футболист Тарасов: мошенники держали мать под гипнозом и обманули на 6 миллионов

Мать футболиста Дмитрия Тарасова мошенники обманули на шесть миллионов рублей. В беседе с 360.ru экс-игрок московского «Локомотива» рассказал, что они уже написали заявление в полицию.

«Три дня маму держали под гипнозом и в принципе руководили человеком. Она назанимала большую сумму денег, в размере шести миллионов, продала машину», — поделился Тарасов.

Также пожилая женщина продала в ломбард украшения. Об обмане родственники узнали через три дня, встретились с матерью, забрали телефон, по которому с ней связывались мошенники.

По словам Тарасова, матери пришло сообщение, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломали, и чтобы все исправить, нужно перейти по ссылке. Женщина послушалась, и это стало ошибкой.

«Ей запретили общаться с родными и близкими. В общем, гипноз. Сейчас с ней работает психотерапевт. Принимает лекарства и со мной проводит постоянно время. Общаемся на разные темы, отвлекается. Она очень переживает. Стресс очень сильный. Плачет периодически», — рассказал Тарасов.

Футболист заявил Telegram-каналу «112», что не верит, что обманувших его мать мошенников найдут. Тарасов решил придать огласке произошедшее, чтобы другие люди смогли избежать подобных «разводов».