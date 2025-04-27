«Надо было брать Машу с Уралмаша». Волочкова жестко высказалась в адрес зятя

Волочкова заявила, что она королева-мать, а ее дочь — принцесса

Дочь Анастасии Волочковой вышла замуж за Никиту Григоряна, отказавшись от роскошного банкета и общения с прессой. Балерина не смолчала и жестко высказалась в адрес зятя в разговоре с корреспондентом Пятого канала .

Балерине не понравилось желание жениха дочери отказаться от общения с журналистами, так как этого практически невозможно избежать, если вспомнить, кто мать Ариадны. Артистка также отметила, что ее дочь всегда будет по-своему интересна людям. Она убеждена, что популярность матери никак не помешает Ариадне в медийном поле.

Волочкова считает, что никогда в жизни не затмит свою дочь, потому что Ариадна уникальна и достойна самого лучшего. При этом она назвала себя королевой-матерью, а свою дочь — принцессой. Если же Григоряну публичность не по нраву, то следовало выбрать другую возлюбленную.

«Когда идут разговоры: „Мы — непубличные люди, мы не хотим в СМИ“. Тогда надо было брать Машу с Уралмаша в невесты», — подчеркнула артистка.

Свадьба Ариадны и Григоряна прошла в стиле «Гэтсби» в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Место выбрала сама невеста.

После свадебного торжества журналисты подкараулили молодоженов на улице, когда они грузили цветы в машину и собирались поехать домой. На вопрос о первой брачной ночи Григорян ответил, что она уже была.