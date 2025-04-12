Кадышева изменит формат выступлений из-за интереса зумеров

Певица Надежда Кадышева перейдет к стадионным танцполам от сидячих концертов из-за видоизменения публики. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

На выступления Кадышевой теперь приходят не только взрослые люди, но и подростки.

Сейчас артистка с вместе командой работает над сменой формата шоу. Молодые поклонники смогут потанцевать во время выступления, а взрослые — посидеть.

Изменения произойдут уже в нынешнем году, по всей стране организаторы запланировали как минимум 10–12 концертов Кадышевой. Средняя вместимость на шоу — 10–20 тысяч зрителей.

Модель Габриелла Мерман, бывшая невестка артистки, рассказывала о серьезной болезни Кадышевой. По ее словам, певица «живет на таблетках» и давно болеет. У Кадышевой якобы нет даже телефона, она находится в полной изоляции.