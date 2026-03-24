Надежда Бабкина расплакалась на праздновании своего дня рождения

Певица Надежда Бабкина не смогла сдержать эмоций во время празднования своего 76-летия, которое прошло на сцене театра «Русская песня». Об этом сообщило издание StarHit .

Бабкина не изменила своему многолетнему правилу и провела этот день не в узком семейном кругу, а вместе с публикой.

«День рождения для меня — праздник совсем не грустный. Я живу, встречаюсь со зрителями, работаю, вокруг меня люди. Нет поводов для грусти. А для веселья полно — друзья поздравят с праздником, семья, коллеги по театру „Русская песня“. Ну, круто же!» — поделилась певица.

После спектакля артистка отметила торжество скромно — с труппой театра и несколькими друзьями за чашкой чая, поскольку уже на следующий день всех снова ждала работа. Коллеги артистки признались, что ее энергия и работоспособность поражают даже тех, кто давно привык к ее темпу.

«Театр — это ее жизнь. Она все отдает любимому делу. Она каждый день в театре, даже если нет спектаклей. Она трудоголик, я больше таких людей не знаю. Мы стараемся быть на уровне и поддерживать ее», — отметила актриса театра Валентина Безух.

Певица не скрывает, что требует от окружающих не меньше, чем от себя. По ее словам, на репетициях она добивается нужного результата до тех пор, пока номер не зазвучит так, как должен.

Кульминацией вечера стало поздравление от зрителей и труппы. Перед вторым актом гостям раздали открытки со словами песни «Казачка Надя», и в один из моментов весь зал запел ее хором. Затем из-за кулис вывезли большой пятиэтажный торт, украшенный живыми розами.

После этого солисты театра, а капелла исполнили для именинницы песню «Я назову тебя зоренькой». Именно в этот момент Бабкина не смогла сдержать слез. Трогательное поздравление, устроенное коллегами и зрителями, заметно растрогало артистку.

Ранее свою искреннюю любовь к работе и строгую дисциплину назвал секретом долголетия композитов Александр Зацепин, отметивший 100-летний юбилей.