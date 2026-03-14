Композитор Зацепин раскрыл секрет своего долголетия

Легендарный композитор Александр Зацепин, отметивший 100-летний юбилей, раскрыл секрет долголетия. В беседе с «Абзацем» он рассказал, что любовь к работе и строгая дисциплина помогают ему бороться с усталостью в пожилом возрасте.

«Я, когда свою работу делаю, не устаю. Наоборот, ставлю на телефоне будильник, чтобы пообедать вовремя, пойти чаю попить хотя бы в пять часов», — заявил композитор.

В противном случае он будет сидеть за работой до бесконечности. Необходимо соблюдать режим, высыпаться, чтобы меньше уставать. Кроме того, каждое утро он делает зарядку и старается не думать о плохом, сохраняя хорошее настроение.

Композитор, написавший музыку к фильмам режиссера Леонида Гайдая, в день своего рождения дал праздничный концерт «Век Зацепина» в Государственном академическом Большом театре. Он начался под увертюру из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».