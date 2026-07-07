Надежда Бабкина призналась, что делала круговую подтяжку лица

В беседе с Общественной Службой Новостей певица Надежда Бабкина рассказала, как относится к пластическим операциям и косметологическим процедурам.

Артистка призналась, что прибегала к услугам хирургов. По ее мнению, звезды не имеют права выглядеть плохо и должны заботиться о своей внешности.

«У меня была круговая подтяжка лица и некоторые другие уходовые процедуры, о которых говорить не буду», — отметила звезда.

При этом певица призвала молодежь отказаться от пластики в юном возрасте. Она считает, что внешность можно корректировать в более зрелом возрасте.