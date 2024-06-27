Актер из сериала «Папины дочки» Андрей Леонов вынужден общаться с сыном Евгением на расстоянии, так как тот проживает в Европе. Об этом артист рассказал в эфире программы «Жизнь и судьба» .

«Он далеко, у него нет возможности приехать сюда. Поэтому только общение на расстоянии, к сожалению. Надеюсь, скоро это закончится», — выразил надежду Леонов.

Он пояснил, что сын вместе со своей матерью проживает в другой стране. Несмотря на то, что они переехали за границу давно, Леонов раньше более тесно общался с сыном.

Актер намекнул, что его отношения с Евгением осложнились из-за политических разногласий.

«Какие бы ни были отношения, что бы ни произошло, но семья, она выше всего, выше политики. Это абсолютно точно», — подчеркнул Леонов.

Он считает, что старший сын это тоже поймет.

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