«Надеюсь, поступит». Алексей Учитель рассказал о планах перешедшей на экстернат дочери

Выбравшая для окончания школы экстернат Анна Пересильд уже прошла несколько прослушиваний для получения профессионального образования. Об этом в комментарии Super.ru рассказал отец юной актрисы режиссер Алексей Учитель.

Он подчеркнул, что не видит в решении дочери ничего плохого и полностью ее поддерживает.

«Надеюсь, поступит. Вдруг не примут, мало ли. <… > Уже были прослушивания и в ГИТИС и МХТ и, по-моему куда-то еще», — заявил Учитель.

Отвечая на вопрос о своих ожиданиях от дальнейших шагов дочери, режиссер заявил, что рассчитывает, что Анна выберет ГИТИС и попадет в мастерскую Олега Кудряшова.

Актриса Юлия Пересильд раскритиковала журналистов, сообщивших, что ее старшая дочь Анна намерена закончить школу экстерном, чтобы получить актерское образование. Звезда фильма «Вызов» заявила, что ряд СМИ переврали слова дочери ради очередной «желтухи».