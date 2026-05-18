«Достали перевирать слова». Юлия Пересильд заявила, что дочь не собирается бросать школу

Новость о решении старшей дочери актрисы Юлии Пересильд Анны бросить школу оказалась фейком. Об этом сама заслуженная артистка России заявила в соцсети.

Звезду фильма «Вызов» возмутила распространенная прессой информация о том, что ее наследница якобы отказалась от учебы ради карьеры. По словам Юлии, представители СМИ исказили цитату.

«Уважаемые журналисты (особенно некоторые из вас)! Вы, честно, достали перевирать слова. Понимаю, что из всего хочется сделать „желтуху“ и „перчик“, но не на столько же. Кто там бросил школу? Кто ушел из 9-го класса? Что вы несете?» — написала Пересильд.

Актриса добавила, что впредь не станет отвечать на вопросы о своей семье, детях и личной жизни.

Ранее поклонники заметили кольцо на безымянном пальце Анны Пересильд. Девушка встречается с популярным певцом Ваней Дмитриенко.