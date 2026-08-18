Началось предварительное заседание по иску родных Тиммы к Седоковой

Предварительное заседание по иску родственников баскетболиста Яниса Тиммы к певице Анне Седоковой началось. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из здания Останкинского суда Москвы.

«Мы сегодня уточняем предмет и основания иска. Это очень важно, это знаковый, переломный момент процесса. Ожидания самые благополучные и благонадежные», — заявила адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова перед началом слушаний. Она добавила, что видит все основания, чтобы добиться справедливости.

С певицы планируют взыскать более 31 миллиона рублей — по 10 миллионов родителям и сыну баскетболиста. Это доля от продажи квартиры в Москве.

Янис Тимма покончил с собой в 2024 году, через неделю после того, как развелся с Седоковой. У него остался сын от предыдущего брака.