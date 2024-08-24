Начались похороны Алена Делона в его поместье в коммуне Души

Похороны звезды французского кинематографа Алена Делона начались в его поместье в коммуне Души в узком кругу. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

«Большинство приглашенных уже прибыли в Души», — рассказали журналисты.

Траурная церемония началась в часовне, которую актер специально построил на своей территории около 20 лет назад рядом со своим домом. Артист не хотел пышных похорон и национального прощания. Делон будет покоиться в поместье, где он жил и где похоронены его 35 собак.

Семья актера решила не усыплять его любимого пса Лубо вопреки воле Делона. Тот завещал усыпить овчарку сразу после собственной смерти. Актер объяснил это желанием не оставлять питомца одного. Родственники Делона заверили, что у его собаки есть дом и семья, и пообещали заботиться о животном.