Семья французского актера Алена Делона решила не усыплять его любимого пса Лубо, несмотря на то, что этого хотел артист. Об этом сообщил в соцсети X Фонд Брижит Бардо.

Делон завещал усыпить свою овчарку Лубо сразу после его собственной смерти. Актер объяснял это нежеланием оставлять собаку одну.

«Не переживайте за Лубо! Многие отправили нам письма насчет судьбы собаки Алена Делона. „У нее есть дом и семья“, подтвердили нам родственники актера, они позаботятся о ней. Лубо не будут усыплять!» — заявили представители фонда.

Актера Алена Делона не стало 18 августа 2024 года. Он скончался в возрасте 88 лет после болезни в своем доме в окружении семьи. Артист перенес два инсульта в 2019 году. После этого он хотел пройти через эвтаназию, но спустя годы умер собственной смертью. Предположительно, его похоронят в часовне в его поместье Души.