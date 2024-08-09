«Начала слепнуть». Дана Борисова заявила о страшных последствиях приема «Оземпика»

Ведущая Борисова заявила, что начала слепнуть и терять сознание после «Оземпика»

Телеведущей Дане Борисовой удалось избавиться от 12 лишних килограммов благодаря приему популярного препарата для диабетиков «Оземпик». В беседе с порталом Леди Mail она призналась, что вместе со стройной фигурой получила серьезные последствия для здоровья.

«Меня постоянно тошнило, я дважды теряла сознание и даже начала слепнуть. Я шла по улице и вдруг перед глазами — полный туман. Никому этот препарат не советую», — поделилась телеведущая.

Она отметила, что сейчас находится в отличной форме и не поправляется. В еде себя практически не ограничивает, поскольку равнодушна к ней и мало ест.

«Могу даже весь день кружиться, заниматься делами и только под вечер вспомнить, что ни разу не села за стол. Единственное — у меня в рационе уже много лет нет сахара и соли», — уточнила она.

Борисова добавила, что не сидит на диетах, а также избегает занятия спортом. При этом она старается много ходить — не менее пяти тысячи шагов в день.

Ранее телеведущая сообщала о перенесенной липосакции. Ей выкачали жир из тела липофилингом, а после провели коррекцию.