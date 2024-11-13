На Западе назвали самого сексуального мужчину 2024 года

Самым сексуальным мужчиной мира в 2024 году по версии журнала People стал американский актер Джон Красински. Известность ему принесла роль в сериале «Офис».
Фото Красински попало на обложку издания.
«Просто мгновенная потеря сознания. <…> Ребята, вы действительно подняли для меня планку», — заявил журналистам 45-летний актер.
Он прославился благодаря роли в сериале «Офис». Также Красински сыграл в фильмах «Отпуск по обмену», «Тихое место» и других известных картинах.
В мае сайт знакомств для замужних Illicit Encounters составил рейтинг самых сексуальных мужчин Соединенного Королевства. Его возглавил 64-летний телеведущий «Топ Гира» и «Фермы Кларксона» Джереми Кларксон.
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