На Западе назвали самого сексуального мужчину 2024 года

Американский актер Красински стал самым сексуальным мужчиной мира 2024 года

Самым сексуальным мужчиной мира в 2024 году по версии журнала People стал американский актер Джон Красински. Известность ему принесла роль в сериале «Офис».

Фото Красински попало на обложку издания.

«Просто мгновенная потеря сознания. <…> Ребята, вы действительно подняли для меня планку», — заявил журналистам 45-летний актер.

Он прославился благодаря роли в сериале «Офис». Также Красински сыграл в фильмах «Отпуск по обмену», «Тихое место» и других известных картинах.

В мае сайт знакомств для замужних Illicit Encounters составил рейтинг самых сексуальных мужчин Соединенного Королевства. Его возглавил 64-летний телеведущий «Топ Гира» и «Фермы Кларксона» Джереми Кларксон.