На сына Бари Алибасова составили протокол после избиения 10-й жены

По данным следствия, он нанес побои девушке в конце января 2026 года. Согласно материалам дела, бил ее по лицу, заламывал руки и толкал об стены. После произошедшего у девушки остались синяки и ссадины, что подтвердила экспертиза.

Правозащитник Иван Мельников допустил, что Алибасов — младший может вывезти дочь за рубеж, незаконно отобрав ребенка у жены.

«Оба родителя должны принимать участие в воспитании детей. Но это должно происходить честно и адекватно, а не когда отец угрожает, отбирает ребенка у матери и своими противоправными действиями демонстрирует ненадлежащее поведение», — подчеркнул он.

Этой весной Алибасов — младший не пустил мать своей дочери в квартиру в день рождения ребенка.