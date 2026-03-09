Бари Алибасов — младший не пустил мать своей дочери в квартиру в день рождения ребенка. Об этом сообщил РЕН ТВ .

На видео, которое показал телеканал, мужчина сначала вытолкнул девушку из квартиры, а позже вышел с ребенком на руках. После этого, как утверждают журналисты, он показал девочку прибывшим полицейским, чтобы подтвердить, что с ней все в порядке. Затем правоохранители уехали, а мать ребенка в квартиру так и не впустили.

Речь идет об Арине, 10-й жене Алибасова-младшего. По словам девушки, их дочери сейчас 10 месяцев и она не видела ребенка уже около полутора месяцев. Арина заявила, что Алибасов-младший увез девочку в Москву, в квартиру отца, и с тех пор не дает ей нормально общаться с ребенком.

«Я в Москве уже третий день, за все это время видела ее только в детской комнате в кафе на два часа. Суд будет в этом городе из-за дурацких законов, в городе ответчика, в конце марта. Я ищу работу. Пока все заканчивается только собеседованиями, что напрягает», — рассказала девушка.

В прошлом году сын заслуженного артиста России предприниматель Бари Алибасов заявил о миллионном долге по налогам после продажи гостиницы в Калининграде. Впрочем, его ситуация не сильно беспокоила: по словам Алибасова, все его имущество и банковские карты были оформлены на жену.