На сайте The Beatles запустили загадочный таймер с обратным отсчетом
На главной странице легендарной британской группы The Beatles запустили обратный отсчет до неизвестного события, которое должно произойти уже 29 июля. Время отсчитывается на домашнем портале группы.
«Хорошие вещи приходят к тем, кто умеет ждать», – написали над счетчиком.
Создатели ресурса пообещали поклонникам группы интересные новости. Также предложили подписаться на официальную рассылку, чтобы узнать о них первыми.
Создатели ресурса, запустившие счетчик на портале, не раскрыли никаких дополнительных подробностей. Отсчет должен завершиться примерно через 16 часов.
Ранее в Великобритании сообщили, что в сентябре выйдет альбом из 10 неизданных песен исполнителя Дэвида Боуи. Композиции были записаны в 1965 году.