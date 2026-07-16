Альбом из 10 неизданных песен Дэвида Боуи выйдет в Великобритании

В Великобритании выпустят сборник под названием David Bowie: The Shel Talmy Recordings. В него войдут песни Дэвида Боуи, записанные в 1965 году под именем Дэйви Джонса. Об этом сообщила газета The Guardian .

Релиз альбома Боуи запланировали на 18 сентября. В записи некоторых песен участвовали будущий гитарист Led Zeppelin Джимми Пейдж и пианист Ники Хопкинс, сотрудничавший с The Beatles и The Rolling Stones.

Боуи начинал карьеру в непривычном для поклонников образе Джонса. Он выступал в элегантном костюме с аккуратной прической, играя блюзовый поп-рок в духе Лондона середины 60-х годов.

В сборник войдут 10 песен. Среди них ранее неизданные Cupid, You Gotta Tell Her, Certain Woman, Leave Her to Me, Today, I Live in Dreams и I Do Believe I Love You.

Ранее права на все песни Боуи выкупила американская компания звукозаписи Warner Music. Сделка включала 26 студийных альбомов.