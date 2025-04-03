Amazon начала работу над новым фильмом о Джеймсе Бонде

Киностудия Amazon MGM Studios приступила к работе над новым фильмом о Джеймсе Бонде после того, как компания получила контроль над франшизой. Об этом рассказала Кортни Валенти, возглавляющая отдел кино, стриминга и театральных постановок студии, сообщило издание издание Deadline .

«Мы полны решимости почтить наследие этого культового персонажа и в то же время дать зрителям по всему миру новую, свежую, головокружительную историю вместе с Эми Паскаль и Дэвидом. Они оба находятся в Лондоне и приступают к работе», — заявила Валенти.

До сих пор неизвестно, кто исполнит роль Бонда в новом фильме.

В конце февраля Amazon сообщила, что продюсеры шпионской киносерии о Джеймсе Бонде передают права на франшизу американской студии Amazon MGM Studios в рамках нового совместного проекта. Amazon приобрела студию MGM в 2022 году и теперь имеет права на распространение всех фильмов о Джеймсе Бонде. В результате этой сделки Amazon получит контроль над будущими проектами франшизы.

Ранее издание The Sun сообщило, что британскому актеру Аарону Тейлор-Джонсону предложили роль Джеймса Бонда. Помимо Тейлор-Джонсона, на роль агента 007 рассматривали Киллиана Мерфи, Идриса Эльбу, Генри Кавилла и Джеймса Нортона.