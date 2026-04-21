На похороны отца Елены Воробей пришла его последняя избранница

Юмористка Елена Воробей простилась с отцом Яковом Лебенбаумом на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом артистка рассказала в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

На церемонию пришли родные, друзья семьи, коллеги артистки и последняя возлюбленная покойного Зоя. Она была моложе его на 20 лет. Воробей обнялась с избранницей отца во время прощания.

«Мы боролись за папу до последнего мгновения, но эту битву проиграли», — сказала артистка.

Якова Лебенбаума похоронили рядом с могилой его жены, которая умерла 10 лет назад. Отец юмористки ушел из жизни 17 апреля, через два дня после своего 77-летия.

