На похоронах Ивана Краско произошла стрельба

На месте похорон народного артиста России Ивана Краско открыли стрельбу. Об этом сообщил сайт spb.mk.ru .

По данным издания, на церемонии прощания с актером огонь из пистолета открыл один из присутствующих мужчин. Звук выстрела прозвучал после отпевания и погребения. Происходящее шокировало пришедших на похороны.

Позже стало известно, что стрельба на месте похорон Ивана Краско оказалась частью ритуала. Его обычно проводят при прощании с военными и почетными горожанами. Артист является почетным гражданином Санкт-Петербурга, также он был моряком и командовал десантным кораблем.

Погребение Ивана Краско прошло в среду, 13 августа, на Комаровском мемориальном кладбище рядом с его старшим сыном Андреем. Семья похоронила актера в военно-морском кителе.