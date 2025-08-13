Ивана Краско похоронили рядом с сыном в Петербурге

Похороны народного артиста России Ивана Краско прошли в Санкт-Петербурге. Актера похоронили на Комаровском мемориальном кладбище, сообщило РЕН-ТВ.

По просьбе Краско семья похоронила его в военно-морском кителе с погонами и тельняшке.

Могила артиста находится рядом с его старшим сыном Андреем. Он умер на съемочной площадке сериала «Ликвидация» в 2006 году.

На церемонии погребения присутствовали родственники, коллеги и друзья Краско. Прощание с 94-летним артистом проходило в Петербургском академическом драмтеатре имени Комиссаржевской.

Ранее стала известна причина смерти Ивана Краско — он умер после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Актера экстренно доставили 1 августа в больницу из деревни Грузино под Петербургом. Врачи оценили состояние пациента как тяжелое.