Ивана Краско похоронили рядом с сыном в Петербурге

Похороны народного артиста России Ивана Краско прошли в Санкт-Петербурге. Актера похоронили на Комаровском мемориальном кладбище, сообщило РЕН-ТВ.
По просьбе Краско семья похоронила его в военно-морском кителе с погонами и тельняшке.
Могила артиста находится рядом с его старшим сыном Андреем. Он умер на съемочной площадке сериала «Ликвидация» в 2006 году.
На церемонии погребения присутствовали родственники, коллеги и друзья Краско. Прощание с 94-летним артистом проходило в Петербургском академическом драмтеатре имени Комиссаржевской.
Ранее стала известна причина смерти Ивана Краско — он умер после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Актера экстренно доставили 1 августа в больницу из деревни Грузино под Петербургом. Врачи оценили состояние пациента как тяжелое.
Беспилотники для защиты лесов начнут применять в Серпухове
Еще 20 тысяч заявок на получение земельных участков без торгов подали в Подмосковье
Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Египте
Овчинский: 3D-модели лучших объектов Москвы по реновации попали на карту 2ГИС
Стройконтроль Подмосковья провел 300 выездов при восстановлении школы в Мариуполе
Жителей Подмосковья пригласили на конкурсы лучших практик школьных библиотек
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте