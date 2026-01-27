На первый концерт Долиной в 2026 году продали только 44% билетов

Поклонники купили только 44% билетов на концерт народной артистки России Ларисы Долиной в столице. Звезда выступит в московском баре Petter сегодня. Это первый ее концерт в 2026 году. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Вместимость концертной площадки — 91 человек. В понедельник днем в продаже оставалось только 18 билетов, что означает занятость более 80% зала. К вечеру количество свободных мест уменьшилось до 14. Но в ночь перед выступлением число доступных билетов увеличилось до 51, а это уже 56% от общей вместимости.

Стоимость оставшихся в кассе билетов — от 9,5 до 15,5 тысячи рублей в зависимости от выбранного места. Долина вместе с командой будет выступать чуть более часа.

Ранее стало известно, что покупательница квартиры Долиной Полина Лурье намерена взыскать с артистки расходы за судебные издержки. Сюда входят оплата госпошлин, расходы на адвокатов и отчет об оценке цены квартиры.