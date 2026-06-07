На могиле Паши Техника установили памятник в полный рост

На могиле российского рэпера Паши Техника установили памятник в полный рост, выполненный из бронзы. Об этом сообщила бывшая супруга артиста Ева Карицкая в своем телеграм-канале.

«Ну вот и все…» — написала она, опубликовав видео со скульптурой. Пост собрал тысячи реакций в соцсети.

Памятник представляет собой фигуру покойной знаменитости с микрофоном в руках. По правую сторону разместили диджейский пульт.

Ранее скульптор Андрей Следков оценил художественную составляющую монумента. По его словам, она выглядит слабо, однако сходство с Техником есть, и поклонники смогут узнать черты любимого музыканта.