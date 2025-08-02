«На лице не внешность, а сущность»: как меняются люди по версии Пугачевой

Пугачева: после 50 у людей на лице не внешность, а сущность

Алла Пугачева заявила, что после определенного возраста красота состоит не во внешнем виде, а в том, что внутри у человека. Об этом певица сказала на фестивале «Рандеву» в беседе с латвийским журналистом.

«Дело не в возрасте, а дело в том, что после 50 и у женщин, и у мужчин на лице не внешность, а сущность», — сказала исполнительница хита «Миллион алых роз».

Ранее стало известно, что песни уехавшей из России Аллы Пугачевой потребовали убрать из программ патриотических мероприятий.

По словам главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, примадонна дискредитировала себя поступками и словами после начала СВО.