«На лице не внешность, а сущность»: как меняются люди по версии Пугачевой

Алла Пугачева заявила, что после определенного возраста красота состоит не во внешнем виде, а в том, что внутри у человека. Об этом певица сказала на фестивале «Рандеву» в беседе с латвийским журналистом.
«Дело не в возрасте, а дело в том, что после 50 и у женщин, и у мужчин на лице не внешность, а сущность», — сказала исполнительница хита «Миллион алых роз».
Ранее стало известно, что
песни уехавшей из России Аллы Пугачевой потребовали убрать из программ патриотических мероприятий.
По словам главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, примадонна дискредитировала себя поступками и словами после начала СВО.
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