На концерт Анны Асти продали по несколько билетов на одни и те же места

Readovka: на концерт Анны Асти продали несколько билетов на одни и те же места

С неожиданной ситуацией столкнулись фанаты Анны Асти. В Новосибирске на концерте певицы произошел овербукинг. Когда зрители пришли на свои места, они обнаружили, что там уже сидят люди с такими же официальными билетами. Всех на входе пропустили.

Тех, кому не хватило сидячих мест, охрана направила на танцпол, хотя разница в цене между ними огромная, сообщила Readovka. Зрителям предложили разбираться с овербукингом уже после входа в зал, из-за чего некоторые могли пропустить выступление.

К организации концертов Анна Асти у поклонников много претензий. Одни и те же билеты стоили по-разному: от 4,5 до 5,5 тысяч рублей. Почему так, непонятно. В соцсетях слушатели жалуются на качество звука и постоянные задержки.

Ранее Анна Асти рассказала, что за пределами сцены ведет простую жизнь и не считает себя особенной, своеобразной иконой. По словам артистки, так же, как и всех, ее будит орущая кошка, мама может что-тот требовать, а собаки — написать мимо пеленки.