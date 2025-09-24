На Киркорова подали в суд

«Социум Трейд» подал в суд на Киркорова из-за задолженности по кредиту

В Таганский районный суд Москвы поступил иск к певцу Филиппу Киркорову из-за его долгов по кредиту. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Компания АО «Социум Трейд» требует погашения задолженности по кредиту, который артист взял в 2020 году в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях. Финансовое учреждение впоследствии переуступило право требования истцу, причем с согласия Киркорова.

«В связи с тем, что должник исполнил обязанность по возврату долга не в полном объеме, АО „Социум Трейд“ просит суд взыскать с Филиппа Киркорова задолженность по кредитному договору», — уточнили в пресс-службе судов.

Подготовку дела к судебному разбирательству назначили на 13 октября. Пока неизвестен размер задолженности, непогашенной певцом.

Ранее компания «Мосэнергсбыт» подала в суд на юмориста Максима Галкина*, чтобы взыскать задолженность за потребленную электроэнергию.

*Внесен в список иностранных агентов.