Долг за электричество Максима Галкина превысил полмиллиона рублей

Энергетики через суд потребовали с Галкина более 500 тысяч рублей за свет

Иск о принудительном погашении долга артиста Максима Галкина* подала компания «Мосэнергосбыт». Как сообщила объединенная пресс-служба столичных судов, уехавший из России иностранный агент сжег электричества в доме в деревне Грязь на более чем 500 тысяч рублей.

Дело по существу рассмотрит Черемушкинский суд Москвы. Подготовка к первому разбирательству пройдет 25 сентября.

«В производстве Черемушкинского районного суда города Москвы находится гражданское дело по иску АО „Мосэнергосбыт“ к Максиму Галкину* о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию», — заявили в пресс-службе.

В первой половине сентября стало известно, что певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* не оформляли свой дом в деревне Грязь через Росреестр. По данным Telegram-канала Shot, в собственности звездной пары оказался лишь участок площадью в 12 тысяч квадратных метров.

По документам, там нет никакой недвижимости, а значит, семья на протяжении многих лет не платила налог на свой дом, сэкономив не менее 180 миллионов рублей.

*Внесен в список иностранных агентов.