«На грязь у меня иммунитет». Орбакайте сняла эмоциональное видео для злопыхателей

Орбакайте в видео: было, есть и будет что спеть, на грязь у меня иммунитет

Певица Кристина Орбакайте записала эмоциональное видео, в котором ответила недоброжелателям, что у нее все хорошо. Артистка заявила, что ей всегда было, есть и будет что спеть, об этом написало издание StarHit .

Орбакайте отметила нездоровый интерес в России к ее персоне и поблагодарила друзей и верных поклонников за поддержку. Тем же, кто ее не любил или разлюбил, певица ответила, что у нее «все зашибись» и куча творческих планов.

«На грязь, которая мне встречается, у меня давно иммунитет, и она ко мне не прилипает. Мне всегда было, есть и будет что спеть и сказать своей благодарной публике», — заявила Орбакайте.

В конце мая певицу раскритиковали за выступление на мероприятии в Монако. Зрители отметили, что Орбакайте не пела, а кричала в микрофон.